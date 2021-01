Bayern overvinder startproblemer mod besværligt bundhold

Kampen demonstrerede både, at Bayern ikke er spillemæssigt på toppen, og hvorfor man alligevel er storfavorit til at vinde endnu et mesterskab.

I en tid, hvor præstationerne halter og hakker, har holdet udviklet en imponerende evne til at vende truende nederlag til sejr - eller i hvert fald point.

Mod Mainz udbyggede Bayern en bizar stime ved at komme bagud 0-1 for ottende bundesligakamp på stribe. Imponerende nok har holdet ikke tabt en eneste af dem.

Det var Jonathan Burkardt, som efter en god halv time bragte Mainz foran, efter at have udmanøvreret Jérôme Boateng med et koket skub i ryggen.

Minuttet før pausen blev det endda 2-0 til de undertippede gæster, da Alexander Hack headede bolden i mål med et kraftfuldt hovedstød.

Bayern-træner Hansi Flick hev både Boateng og Benjamin Pavard ud i pausen, og så begyndte den langsomt startende storklub endnu en overhalingsmanøvre.

Forinden nåede Mainz dog at ramme stolpen, men da først Joshua Kimmich havde reduceret til 1-2, fornemmede man, hvilken vej det gik.

Og ganske rigtigt: Et kvarter senere havde Bayern scoret to gange mere og fået yderligere en træffer videoannulleret for offside.

Leroy Sané og Niklas Süle stod for scoringerne, og derfra gik Mainz-forsvaret mere eller mindre i opløsning.

Robert Lewandowski øgede til 4-2 på straffespark, efter at Serge Gnabry var blevet sparket ned i feltet. Samme Lewandowski slog til igen syv minutter før tid med sit 19. ligamål i 13 kampe.

Bayern München er dermed oppe på 33 point på førstepladsen. Det er to point mere end den nærmeste forfølger, RB Leipzig.