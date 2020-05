Bayern overvinder forskrækkelse og vinder i målorgie

Det sørgede Bayern for ved at vinde lørdagens sene kamp i den tyske liga med 5-2 over Eintracht Frankfurt på hjemmebane.

Bayern München ligger nummer et i Bundesligaen med fire point ned til den nærmeste forfølger, Borussia Dortmund, når de to klubber baldrer sammen i det vaskeægte topopgør i Dortmund på tirsdag.

Kampen var et stærkt bevis på, at fodbold kan være underholdene på trods af tomme tribuner.

Bayern kom på vinderkurs i første halvleg, hvor Thomas Müller med et mål og en assist var stærkt medvirkende til, at stillingen var 2-0. Det blev også 3-0, inden Frankfurt overraskende kom på 2-3, men Bayern fik sin ventede sejr.

Efter en frisk Frankfurt-start gik der ikke mange minutter, før Bayern satte sig meget tungt på opgøret.

Ligatopscorer Robert Lewandowski var først nærgående, da han efter ti minutter hamrede bolden på overliggeren bag keeper Kevin Trapp, der holdt den danske landsholdsmålmand Frederik Rønnow på bænken.

Syv minutter senere kom åbningsmålet til gengæld. Den garvede Thomas Müller gled til baglinjen og sendte bolden ind i feltet, hvor Leon Goretzka kom i fuldt løb og resolut fandt netmaskerne.

Det var 17. gang i ligasæsonen, at Müller lagde op til en scoring, og dermed er han alene i spidsen for assistlisten.

Score selv har han også stadig næse for. Fire minutter før pausen tog han et indlæg fra Alphonso Davies til sig og fordoblede føringen fra klos hold.

Hvis der var den mindste spænding tilbage til anden halvleg, skulle man tro, at den forduftede få sekunder efter pausen. Kingsley Coman sendte et indlæg ind i feltet, og midt for mål headede Lewandowski sit 27. ligamål i sæsonen ind til 3-0.

Så regnede man med, at Bayern ville cruise sejren hjem og spare kræfter til tirsdagens topkamp, men Frankfurt havde ikke opgivet ævred.

Seks minutter inde i anden halvleg tilkæmpede udeholdet sig sit første hjørnespark, og foran et passivt Bayern-forsvar reducerede Martin Hinteregger til 1-3.

Tre minutter senere var der dømt deja-vu. Sebastian Rode sparkede Frankfurts andet hjørnespark, og Hinteregger steg til vejrs og headede bolden ind i fjerneste hjørne til 2-3.

Med nyt mod angreb Frankfurt nu med flere folk, men Bayern havde flyttet spillet op i den anden ende, da sjusket forsvarsspil af Frankfurt førte til, at Alphonso Davies opsnappede bolden og scorede til 4-2 efter præcis en time.

Et kvarter senere kom det endelig dødsstød så. Martin Hinteregger scorede for tredje gang på godt 20 minutter, men denne gang var det i eget net på meget klodset vis, da han forsøgte at afværge Serge Gnabrys forsøg.

Der resterer syv runder, og Bayern fører ligaen med 61 point foran Dortmund med 57.