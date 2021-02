Bayern må undvære skadet midtbanespiller i måneder

Sæsonen er formentlig slut, og EM-deltagelsen er i fare for Bayern Münchens Corentin Tolisso.

Den franske midtbanespiller kom galt afsted under torsdagstræningen i den sydtyske storklub og må ifølge træner Hansi Flick holde mindst tre måneders pause.

Flick oplyser til tyske medier, at Tolisso pådrog sig en muskelskade i låret under et afslutningsforsøg under træningen.

- Han er allerede blevet opereret. Hvordan det er gået, ved jeg endnu ikke. Men det er en alvorlig skade, siger træner Hansi Flick.

Den franske landsholdsspiller har i det hele taget haft en besværlig sæson med flere småskader, der har ødelagt rytmen.

Han var udset til at fylde hullet efter Thiago Alcantara, der er skiftet til Liverpool, men har kun været på banen i 14 af 21 bundesligakampe i denne sæson.

26-årige Tolisso spillede fuld tid for blot anden gang i denne sæson i mandagens 3-3-kamp mod Bielefeld, hvor han i øvrigt også scorede sit eneste sæsonmål.

Hvis Flicks forudsigelse om mindst tre måneders pause holder stik, kommer franskmanden næppe på banen mere i denne sæson. Bayern München spiller sin sidste bundesligakamp 22. maj.

Det bliver formentlig også et kapløb med tiden om at komme i tilstrækkelig god form til at blive en del af den franske EM-trup. Frankrig åbner EM mod Tyskland 15. juni.