Bayern må nøjes med at snuse til CL-gruppesejr mod PSG

Bayern München snusede til den samlede sejr i Champions Leagues gruppe B, men til sidst måtte den tyske fodboldklub nøjes med at få revanche for nederlaget i september til Paris Saint-Germain.

Men eftersom Neymar og co. er bedst i de indbyrdes opgør, tager Paris Saint-Germain gruppesejren. Begge hold sluttede med 15 point for seks kampe.

I september vandt Paris Saint-Germain den omvendte kamp i Paris med 3-0, og dagen efter blev Bayerns daværende cheftræner, Carlo Ancelotti, fyret.

Han blev afløst af Jupp Heynckes, der er i gang med sin fjerde periode som cheftræner for storklubben.

Robert Lewandowski og Corentin Tolisso bragte Bayern München på sejrskurs før pausen i tirsdagens kamp i Allianz Arena.

Stadig skulle tyskerne dog score yderligere to gange for at tage førstepladsen, men det blev ikke aktuelt at vinde med fire mål.

Fem minutter inde i anden halvleg fik stortalentet Kylian Mbappe reduceret til 1-2, da han headede bolden i mål efter et elegant oplæg af Edinson Cavani.

Bayern kom foran 3-1, da Corentin Tolisso scorede for anden gang, men det blev ikke til mere.

Gruppevinderne i Champions League bliver i ottendedelsfinalerne parret med en toer fra en af de andre grupper.

Blandt toerne findes stærke hold som Real Madrid, Juventus og Chelsea, så det er et åbent spørgsmål, om det bliver en fordel for Paris Saint-Germain at vinde gruppen.

I den anden kamp i gruppen vandt belgiske Anderlecht 1-0 ude over skotske Celtic på et selvmål.

Begge hold slutter på tre point, men da Celtic er bedst i de indbyrdes kampe, bliver de skotske mestre overført til Europa League via tredjepladsen.

Anderlecht er derimod færdig i Europa for denne sæson.