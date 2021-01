Bayern lider sensationelt pokalexit efter straffesparksdrama

Det sker efter, at Kiel på hjemmebane udlignede til 2-2 dybt inde i den ordinære spilletid.

Holstein Kiel slog sensationelt Bayern München ud i anden runde af den tyske pokalturnering efter at have vundet straffesparkskonkurrencen med 6-5 og 8-7 i alt.

På papiret skulle mægtige Bayern München på en overkommelig opgave onsdag aften, da klubben gæstede Holstein Kiel fra 2. Bundesliga i den tyske pokalturnering, DFB Pokal.

Men det blev alt andet end overkommeligt.

Gæsterne fra Bayern München kontrollerede ellers spillet fra kampens begyndelse, og det bar allerede frugt efter 14 minutters spil.

Serge Gnabry kunne på et oplæg fra Thomas Mueller lægge bolden i et tomt mål, efter at Holstein-målmand Ioannis Gelios gik fejl af bolden.

I den efterfølgende langsomme gengivelse lignede Gnabry en mand, der befandt sig i offside, men heldigvis for ham og Bayern er VAR ikke en del af turneringen.

På trods af at de tyske mestre forblev initiativtagerne i store dele af første halvleg, så kom hjemmeholdet på 1-1, da holdets midtbanespiller Fin Bartels sparkede bolden i mål efter 35 minutters spil.

Det resultat holdt halvlegen ud.

Det så dog ud til, at Bayerns træner, Hansi Flick, havde talt med store bogstaver i pausen, for holdet skulle allerede komme foran efter to minutter af anden halvleg.

Leroy Sane sparkede på flotteste vis bolden i krogen på et frispark lige uden for feltet.

Men som man mindst ventede det, så skulle hjemmeholdet udligne dybt inde i tillægstiden, da midtbanespilleren Hauke Wahl headede bolden over i det lange hjørne til stillingen 2-2.

Efter forlænget spilletid, der ikke bød på mål, skulle det hele afgøres i en straffesparkskonkurrence, og her trak det undertippede hjemmehold det længste strå.

Efter at begge hold havde scoret på sine fem første forsøg på overbevisende manér, misbrugte Marc Roca for Bayern. Derefter sikrede Fin Bartels den sensationelle sejr.

Dermed spiller Holstein Kiel sig videre i pokalturneringen, hvor holdet i tredje runde skal møde Darmstadt, som også spiller i den næstbedste række.