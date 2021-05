Robert Lewandowski er nu kun ét mål fra at tangere Gerd Müllers rekord for flest scoringer i en sæson i Bundesligaen. Müller lavede 40 mål i 1971/72.

Bayern kickstarter guldfest ved at køre Gladbach over

Efter at have sikret mesterskabet tidligere lørdag startede Bayern München guldfesten med at banke Gladbach.