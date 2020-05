Bayern-chef: Fodbold hjælper tyskerne igennem krisen

Fodbold har stor betydning for det tyske samfund.

Det siger Bayern Münchens administrerende direktør, Karl-Heinz Rummenigge, til Sky Sports, efter at den tyske regering onsdag gav grønt lys til, at fodbolden igen kan rulle i Bundesligaen.

- Bayern München føler stor glæde og tilfredsstillelse. Vi har arbejdet hårdt og i lang tid for at få det til at lykkes.

- Bayerns premierminister, Markus Söder, har sagt, at en weekend med Bundesligaen er meget nemmere end en weekend uden Bundesligaen. Den sætning siger alt.

- Vi ved, at fodbold ikke er vigtigt for systemet, men fodbold har en betydning for samfundet. Når vi starter med at spille i midten af maj, bliver weekenderne nemmere for alle, siger Rummenigge.

Bayern München ville sandsynligvis være blevet kåret til tysk mester, hvis Bundesligaen skulle afgøres ved skrivebordet som følge af coronapandemien.

Holdet fører den bedste tyske række med fire point ned til Borussia Dortmund på andenpladsen.

Det glæder alligevel Karl-Heinz Rummenigge, at ligaen bliver afgjort på den rigtige måde.

- Det er vigtigt, at Bundesligaen bliver afgjort på banen og ikke uden for banen som i Holland og Frankrig.

- Det fører til problemer, for hvem vinder ligaen, og hvem skal i Champions League? Det leder til utilfredshed og juridiske slagsmål, siger Rummenigge.

Onsdag aften bekræftede den tyske ligaforening DFL over for avisen Bild, at den har orienteret klubberne i de to bedste tyske rækker om, at sæsonen genoptages næste fredag, 15. maj.

Bundesligaen har ligget stille siden 11. marts. De fleste hold mangler at spille ni kampe. To hold - Eintracht Frankfurt og Werder Bremen - mangler at spille ti.