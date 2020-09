Bayern-boss om gensyn med fans: Vidunderligt at se dem igen

Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) brugte kampen i den ungarske hovedstad, Budapest, som prøveklud for at få tilskuere tilbage på stadion midt under coronapandemien.

De seneste måneder har alle Uefa-kampe været uden tilskuere, men torsdag var der omkring 15.500 tilskuere på plads.

Bayern München vandt opgøret med 2-1 efter forlænget spilletid, og klubformand Karl-Heinz Rummenigge glæder sig over, at klubben kunne dele oplevelsen med fans.

- Det var en vidunderlig følelse at fejre denne titel med vores fans.

- Da jeg kiggede rundt på stadion efter kampen, så jeg mange glade Bayern-fans, siger Rummenigge til klubbens hjemmeside.

Selv om Budapest i øjeblikket er hårdt ramt af coronasmitte, så vurderer Bayern-formanden, at Uefa fik skabt nogle forsvarlige rammer.

- Jeg vil gerne takke Uefa og præsident Aleksander Ceferin for den professionelle håndtering af finalen. Det var et vigtigt skridt henimod en fodboldkultur med følelser og atmosfære på stadion, siger han.

Bayern-træner Hansi Flick havde før kampen udtrykt bekymring for, at opgøret skulle spilles i netop Budapest. Alligevel var det skønt igen at se fans på tribunerne, siger han.

- Vi ved alle, at det ikke er nemt at træffe de rette beslutninger i den nuværende situation.

- Jeg kan kun sige, at det var godt at have stemning tilbage på stadion, siger Flick.

- Bedømt ud fra stemningen så mindede det mere om fodbold igen. Det er vi glade for at have fået tilbage. Vi ved dog, at det ikke er så enkelt. Jeg håber, at alle fans forbliver raske, siger træneren.

I sidste sæson vandt Bayern München det tyske mesterskab, den tyske pokalturnering og Champions League. Sevilla deltog i torsdagens kamp som vinder af Europa League.