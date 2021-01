Bayern-boss: Ceferin overvejer at afholde EM i et land

De danske drømme om tre EM-gruppekampe på hjemmebane i Parken til sommer risikerer at smuldre.

Ifølge Karl-Heinz Rummenigge, der er klubformand for Bayern München og en stor figur i europæisk fodbold, overvejer præsidenten for Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa), Aleksander Ceferin, at afholde EM-slutrunden i et enkelt land på grund af coronapandemien.