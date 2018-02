Bayern-anfører om 5-0-sejr: Ikke godt nok i første halvleg

Bayerns anfører, Thomas Müller, erkender dog, at de tyske mestre havde svært ved at komme i gang, inden holdet gik målamok med fire scoringer i anden halvleg.

Det endte med at blive en opvisning, da Bayern München tirsdag aften vandt 5-0 hjemme over Besiktas i det første møde mellem de to hold i Champions Leagues ottendedelsfinaler.

Besiktas blev ellers reduceret til ti spillere efter et kvarter, da Domagoj Vida blev udvist, men først kort før pausen fik Thomas Müller scoret til 1-0.

- Det røde kort hjalp, selv om vi ikke kunne udnytte det godt nok i første halvleg. Vi var ikke aggressive nok, siger Thomas Müller ifølge Det Europæiske Fodboldforbunds (Uefa) hjemmeside.

- Fremover har vi brug for at spille som i anden halvleg, være modige og angribe, siger Thomas Müller, der også scorede til 3-0.

Bayerns Arjen Robben blev skiftet ind kort før pausen, da han erstattede skadede James Rodríguez.

Robben så fra bænken sit hold have det svært over for Besiktas' defensiv i første halvleg.

- Vi var ikke gode nok i første halvleg. Vores træner (Jupp Heynckes, red.) sagde det til os i pausen, og vi kom meget bedre ud til anden halvleg, hvilket man også kunne se på måltavlen, siger hollænderen.

Besiktas' cheftræner, Senol Günes, erkender, at de tyrkiske mestre var oppe mod overmagten.

- Vores modstander var bedre end os. Vi ville gerne have spillet bedre og endda vundet, men det blev for svært for os efter udvisningen.

- Vi led fysisk og mentalt, og det udnyttede Bayern i anden halvleg. Vi forsøgte at begrænse skaderne og fokusere på anden halvleg, men det lykkedes ikke for os.

- Vi er et hold, der angriber, men i dag blev vi nødt til at forsvare os. Vi kunne ikke spille vores form for fodbold, fordi vores modstander var for stærk, siger Senol Günes.

Returkampen i Istanbul bliver spillet 14. marts.