Bayern München vinder Champions League for sjette gang

Bayerns kantspiller Kingsley Coman scorede kampens eneste mål efter en times spil på et hovedstød.

Det tyske hold vandt 1-0 i finalen over franske Paris Saint-Germain, som fortsat aldrig har vundet turneringen.

Bayern München vandt søndag Champions League for sjette gang i fodboldklubbens historie.

Årets finale blev spillet på Estadio da Luz i portugisiske Lissabon uden tilskuere på grund af coronapandemien.

Det var generelt en underholdende kamp, der blev spillet i et højt tempo.

De første 45 minutter endte uden scoringer, men begge hold kunne sagtens have scoret to-tre mål med lidt mere held og dygtighed.

Bayern-mandskabet havde bolden mest, men PSG var farlige på hurtige omstillinger.

Neymar fik kampens første store chance efter 18 minutter, da brasilianeren efter en anonym start blev spillet fri i feltet. Den særdeles velspillende Bayern-keeper Manuel Neuer leverede en stor redning fra tæt hold.

Fire minutter senere ramte Bayern-angriberen Robert Lewandowski stolpen, da han vendte rundt og viste glimt af målnæsen.

Og chancerne begyndte at komme i hastigere tempo i begge ender af banen i denne fase.

PSG kombinerede flot og hurtigt igennem Bayern-forsvaret, og Angel Di Maria fik en stor chance efter en halv time. Men argentineren sparkede en del over mål med sit kolde højreben, der demonstrerede mangler.

Bayern blev derefter nødt til at foretage en udskiftning, da Jérôme Boateng udgik med en skade. Ind kom Niklas Süle.

Lewandowski fik kort efter en stor chance på et hovedstød, men den polske topscorer headede lige på PSG-keeper Keylor Navas, der var blevet klar til finalen efter en mindre skade.

Kort før pausen begik Bayern-stopperen David Alaba en kæmpe fejl i opspillet, og et par PSG-afleveringer senere fik Kylian Mbappé et frit skud i feltet, men han afsluttede svagt og lige i favnen på Neuer.

I anden halvleg var det igen Bayern-mandskabet, der dominerede med bolden, men franskmændene lurede hele tiden på kontraangreb.

Det var dog Bayern, der slog til med et mål efter 59 minutter, da Joshua Kimmich sendte et indlæg ind bagest i feltet.

Her stod Coman helt fri og kunne heade 1-0-målet i fjerneste hjørne. PSG-backen Thilo Kehrer fejlbedømte indlægget og slap markeringen af Coman i situationen.

PSG forsøgte desperat at svare igen og var også tæt på flere gange.

Di Maria fandt med en smart hælaflevering Marquinhos, som afsluttede fladt, men igen var Neuer på plads som en levende sprællemand.

Bayern-spillerne blev ved at presse PSG højt oppe på banen, og det gjorde det svært for det franske hold at komme til chancer.

I overtiden kom PSG frem til en stor chance, men Mbappé og Neymar kunne ikke få bolden i nettet.

Og der var tilløb til en chance mere, men pariserne må forlade Lissabon uden den titel, holdet så gerne vil have fingrene i. I modsætning til Bayern München, som kan krydre sit bugnende pokalskab endnu en gang.

Inden søndagens triumf havde Bayern München fem gange tidligere vundet Europas fineste klubturnering.

Tre gange i træk i 1974, 1975 og 1976, da det hed Europa Cuppen for mesterhold, og så igen i henholdsvis 2001 og 2013.