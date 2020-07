Bayern München vil krone mesterskabssæson med pokalsejr

Mesterholdet fra Sydtyskland, Bayern München, er favorit og vil forsøge skumme fløden med et ekstra trofæ, inden den europæiske sæson for alvor spidser til i Lissabon. Champions League-sæsonen skal afgøres til et Final 8-stævne sidst i august.

Leverkusen vil forsøge at hive et sjældent trofæ med hjem nord for Rhinen.

Selv om Bayern München igen i år er blevet tysk mester, så titlen i lang tid ikke lige så sikker ud, som de bayerske tilhængere har vænnet sig til i det seneste årti.

Mesterskabet blev kørt sikkert hjem i sidste ende, men undervejs var både RB Leipzig og Borussia Mönchengladbach oppe og røre ved førstepladsen.

I Bayer Leverkusen har talenter som Kai Havertz på midtbanen og Jonathan Tah i forsvaret fået tid til at modne, og nu blomstrer de i Bundesligaen.

Mesterholdet køres på driftsikker vis af erfarne herrer som midtstopper Jérôme Boateng, målmand Manuel Neuer og angriber Robert Lewandowski.

Bayerns talentfulde venstreback Alphonso Davies har også været en del af fortællingen om en succesfuld sæson i Sydtyskland.

De to hold har aldrig mødtes i den tyske pokalfinale. Bayern München har vundet pokalen 19 gange, senest for et år siden mod Leipzig. Leverkusen har kun formået at vinde den én gang, da holdet slog Hertha Berlin i 1993.

Bayern skulle forbi Hoffenheim, Schalke 04 og Eintracht Frankfurt på vej til finalen. Leverkusen måtte vise Stuttgart, Union Berlin og Saarbrücken exit-døren i slutrunderne af pokalturneringen.

Startfløjtet lyder lørdag klokken 20 på stadionet, der normalt kan huse op til 75.000 fans. Grundet coronavirus bliver kampen dog spillet for lukkede døre, på trods af at det tyske fodboldforbund i juni havde slået på tromme for at gøre en undtagelse til pokalfinalen.