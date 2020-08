Bayern München vil forsvare sig med hele holdet mod Messi

Helt rolig kan Bayern München dog næppe være, så længe Lionel Messi er på banen, og tyskerne har brugt godt med tid på at forberede sig på argentineren.

Det er sjældent, at Barcelona er undertippet i en fodboldkamp.

- Messi har været den bedste spiller i adskillige år nu. En helt fantastisk spiller.

- Men det er ikke kun Bayern mod Messi. Det er Bayern mod Barcelona. Messi er en verdensklassespiller, og vi har selvfølgelig overvejet, hvordan vi skal håndtere ham.

- Vi skal gøre det som hold. Det er vigtigt at spille klogt mod ham. Vi skal få øje på rummene og sætte ham under pres én mod én, siger Bayern-træner Hansi Flick.

33-årige Messi viste sig flot frem i sidste uges kvartfinalereturkamp mod Napoli, hvor han scorede, fik annulleret et mål og fremtvang et straffespark.

Der er kun én måde at dæmme op for Messi på, mener Bayerns offensivspiller Thomas Müller.

- Min erfaring er, at det kun fungerer, hvis man forsvarer sig mod ham som hold. Hvis den første spiller ikke vinder bolden, skal den næste spiller træde til, indtil den første kommer tilbage. Vi skal stå imod hans individuelle kvaliteter sammen, siger Thomas Müller.

Bayern München og Barcelona mødtes senest i Champions League-semifinalen i 2015. Her vandt spanierne over to opgør.

I 2013 var tyskerne stærkest i holdenes semifinaledyst i den prestigefyldte klubturnering.

Champions League blev afbrudt af coronaudbruddet i marts og færdigspilles i Lissabon i Portugal. Kvart- og semifinaler spilles som knockoutkampe, og finalen spilles 23. august.

Kampen mellem Bayern og Barcelona spilles klokken 21 på Estadio da Luz.