Bayern München spadserer videre i Champions League

Efter en sejr i Rom på 4-1 over Lazio for tre uger siden vandt Bayern München returopgøret med 2-1 onsdag aften.

Opgøret i München var stort set renset for enhver antydning af spænding, og da Bayern München fik tilkendt et straffespark efter lidt over en halv time, var det reelt slut for Lazio.

Stjerneangriberen Robert Lewandowski tog ansvaret fra pletten og scorede sikkert til 1-0.

Det skete, efter at Bayerns midtbanespiller Leon Goretzka blev revet omkuld i feltet af en Lazio-spiller.

Resten af kampen var en lidt kedelig affære, hvor Lazio bare skulle have tiden til at gå, og Bayern undgik at bruge alt for mange kræfter.

Lewandowski skød på stolpen i anden halvleg, inden han blev skiftet ud med angriberen Eric Maxim Choupo-Moting.

Den indskiftede camerouner fordoblede føringen med et chip efter 73 minutter. Det skete efter blot to minutter på banen.

Lazio fik pyntet på resultatet, da indskiftede Marco Parolo headede 1-2-reduceringen ind efter 82 minutter.

Lazio havde også andre muligheder i løbet af kampen for at score, men viste allerede et opgivende signal, da startopstillingerne blev annonceret.

Her sad Lazio-angriberen Ciro Immobile på bænken, og italieneren kom aldrig på banen, da der ikke var det helt store på spil.

Lazio kan trøste sig med, at det ikke blev til en ydmygende oplevelse i München og kommer nu til at koncentrere sig om at ende i toppen af den hjemlige Serie A.

Der er lodtrækning til kvartfinalerne i Champions League fredag.