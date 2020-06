Bayern München nærmer sig guldfest med ny sejr

Lørdag kom sydtyskerne et skridt nærmere et nyt sæt guldmedaljer, da Borussia Mönchengladbach hjemme blev slået med 2-1 takket være en sen scoring fem minutter før tid.

Meget skal efterhånden gå galt for Bayern München, hvis ikke klubben for ottende sæson i træk skal kunne kalde sig tysk mester.

Bayern har syv point ned til Dortmund med blot tre kampe tilbage. Dermed kan mesterskabet blive sikret tirsdag med en sejr over Werder Bremen.

- Når man vinder tætte kampe, så bliver man altid lidt mere glad. Vi er lidt tættere på titlen, siger Bayern-anfører Manuel Neuer efter kampen til Sky TV.

Der var gang i den fra start på Allianz Arena. Efter et kvarter lå bolden i nettet bag Manuel Neuer. Desværre for gæsterne var Jonas Hofmann, der stod for scoringen, offside, og målet blev underkendt.

Den annullerede scoring indledte en underholdende periode. Først afholdt en flot Yann Sommer-redning Bayern fra at komme foran, hvorefter Gladbachs Breel Embolo brændte en stor mulighed i den anden ende.

Yann Sommers helterolle blev dog hurtigt vendt på hovedet.

Schweizeren hjalp Bayern godt på vej mod 1-0-føringen, da han i et forsøg på at spille bolden ud af eget felt sendte den i fødderne på hjemmeholdets Joshua Zirkzee, der køligt kvitterede ved at sparke bolden i et tomt mål.

Men Bayern var også i gavehumør. Ti minutter før pausen blev det således 1-1 ved et selvmål af Benjamin Pavard, der nærmest tacklede et fladt indlæg ind i eget net.

Anden halvleg blev indledt på knap på eksplosiv facon. Efter lidt over et kvarter sendte Bayern-træner Hansi Flick de to dynamoer Alphonso Davies og Kingsley Coman på banen for at ruske op i tingene.

Det sendte Gladbach lidt på hælene, men gæsterne holdt i første omgang stand.

Til sidst måtte de dog give fortabt. Benjamin Pavard gjorde lidt af skaden god igen, da han serverede bolden foran mål for Leon Goretzka, der nemt sendte hjemmeholdet på sejrskurs.

Den holdt Bayern, som dermed tog sin tiende sejr i træk i Bundesligaen og satte en tyk streg under, hvem der er det bedste hold i Tyskland lige nu.