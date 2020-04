Så tæt her kommer Bayern-spillerne ikke til at være på hinanden til træning, men de kommer dog til at betræde samme plæne fra på mandag. (Arkivfoto)

Bayern München løsner coronagrebet i træningen

Efter nogle ugers adskillelse kan Bayern Münchens spillere se frem til atter at se hinanden igen. Dog kun i små grupper.

Det tyske sportsmedie Kicker skriver, at ledelsen i den sydtyske klub har besluttet, at man fra mandag vil lade spillerne træne sammen i små grupper i klubben.

Fire-fem spillere vil blive sluppet løs på græsset i klubben, men ifølge Kicker er det fortsat med strenge krav om at holde afstand til hinanden.

Der er individuel omklædning, og spillerne må tage badet efterfølgende derhjemme. Hver især får udleveret mad i klubben, men den må også først nydes, når de er kommet hjem til sig selv.

Den tyske ligaforening (DFL) har anbefalet klubberne, at spillerne kun bør træne individuelt indtil videre, men et par klubber ud over Bayern mener, at man godt kan lade spillerne sammen i små grupper.

Både Augsburg og Borussia Dortmund er også startet op på træning med spillerne samlet i små grupper.

Tyskland har netop passeret 96.000 registrerede tilfælde af coronavirussmitte ifølge Johns Hopkins University. 1444 smittetilfælde har ført til dødsfald.