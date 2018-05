Bayern München indleder samarbejde med japansk forbund

Den tyske storklub Bayern München og Det Japanske Fodboldforbund (JFA) annoncerede mandag et samarbejde, der skal have fokus på udvikling af talenter og udveksling af træningsmetoder.

- Vi er fascinerede over muligheden for, at vores største talenter kan blive introduceret til det niveau, der er nødvendigt for at begå sig blandt unge spillere i de største europæiske ligaer, siger Kozo Tashima.

Som en del af aftalen vil trænere fra Bayern og Japan få chancen for arbejde i det andet land.

Testkampe mellem ungdomshold fra Bayern og japanske ungdomslandshold samt træningslejre i både München og Japan er også planlagt.

Aftalen skal hjælpe Bayern yderligere ind på det japanske marked, forklarer Bayern-formand Karl-Heinz Rummenigge.

- Det japanske marked er meget interessant for FC Bayern. Entusiasmen for fodbold er imponerende, og kvaliteten hos de unge spillere er meget høj.

- Det var grunden til, at vi grundlagde en fodboldskole i Japan for nogle år siden. Nu ønsker vi at bygge yderligere sten på vores globale strategi med samarbejdet med JFA, siger Rummenigge.

Japan er blandt deltagerne ved sommerens VM i Rusland. Det er sjette gang på stribe, at Japan deltager ved VM.