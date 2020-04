Bayern München forlænger aftale med klubikon

Bayern München har været omdrejningspunktet i Thomas Müllers fodboldkarriere, og nu har den tidligere tyske landsholdsspiller forlænget aftalen med storklubben.

Den nye kontrakt løber til sommeren 2023 og dermed to år længere end den tidligere aftale, skriver Bayern på sin hjemmeside.

30-årige Müller kom til Bayern som tiårig og har spillet på førsteholdet siden 2009.

- For mig var det førsteprioritet at forlænge ved Bayern, og klubben så det på samme måde. Jeg har allerede været i klubben i godt to tredjedele af mit liv.

- For mig er denne klub ikke bare en arbejdsgiver. Det er min lidenskab. Jeg er glad for, at jeg skal være her to år længere og vil give alt på banen og ved siden af, siger Müller til hjemmesiden.

Også sportsdirektør i klubben Hasan Salihamidzić er glad for, at klubikonet har forlænget aftalen med yderligere to år.

- For os er Thomas en speciel spiller, et ikon for klubben og vores fans, en leder, der fører an på banen og har opnået meget med Bayern.

- Vi ved, hvad vi har i ham, og Thomas ved også, hvad han har i Bayern. Vi passer bare sammen, siger han.

Thomas Müller har scoret 195 mål i 521 kampe for klubben, med hvem han blandt andet har vundet otte tyske mesterskaber og Champions League i 2013.