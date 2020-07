Batteriproblemer holder Magnussen parkeret i garagen

Kevin Magnussen blev ikke noteret for nogen tid, da Formel 1-feltet var på banen for første gang i denne uge.

Den danske Formel 1-kører Kevin Magnussen (Haas) var stort set ikke på banen i fredagens første træning forud for søndagens Steiermark Grand Prix på Red Bull Ring i Østrig.

Batteriproblemer betød, at det for det meste var Magnussens mekanikere, der var i aktion under træningen. Som den eneste af feltets 20 kørere blev Magnussen ikke noteret for nogen tid.

- Jeg har et motorproblem. Sving fire, sagde Magnussen ifølge eb.dk undervejs i træningen til sine mekanikere.

Det var ikke den bedste start for Magnussen forud for søndagens løb. Nu skal Haas forsøge at få Magnussens bil klar til den anden træning, som køres senere fredag.

Sergio Perez (Racing Point) blev noteret for den hurtigste tid foran Red Bulls Max Verstappen. Valtteri Bottas (Mercedes) var tredjehurtigst i første træning.

Magnussens teamkammerat, franske Romain Grosjean, satte den 16.-bedste tid. Han var næsten 1,6 sekunder langsommere end Perez. Træningerne behøver dog ikke at fortælle den sande forskel mellem holdene.

Lørdag køres både den tredje og sidste træning samt kvalifikationen, mens selve løbet altså køres søndag.

Formel 1-sæsonen blev først sat i gang sidste weekend på grund af coronakrisen.

Her blev der ligeledes kørt på Red Bull Ring, da det østrigske grandprix fandt sted i Spielberg.

Her gik det heller ikke så godt for Magnussen. Efter en god start sendte bremseproblemer danskeren ud af løbet på et tidspunkt, hvor han lå lige uden for pointene.

Bottas endte med at vinde selve løbet.

Den komprimerede Formel 1-sæson består af indtil videre ti løb i alt. Det er planen, at der skal køres mellem 15 og 18 løb i 2020.