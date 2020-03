Basketstjerner donerer penge til ramte arena-arbejdere

Det betyder, at en masse ansatte disse steder er sendt hjem uden løn og har udsigt til økonomiske tab, som kommer til at ramme dem og deres familier hårdt.

Diverse stadioner og sportsarenaer verden over er lagt øde hen, da frygten for coronavirus har ført til udsættelser og aflysninger af de fleste ligaer og begivenheder.

Men flere af de højtbetalte stjerner fra den bedste nordamerikanske basketball-liga, NBA, melder nu, at de vil være med til at hjælpe de økonomisk trængte ansatte.

NBA's MVP (Most Valuable Player) fra sidste sæson, grækeren Giannis Antetokounmpo, og Cleveland Cavaliers' Kevin Love har begge doneret 100.000 dollar til de hjemsendte arbejdere fra deres respektive hjemmebaner.

Stortalentet Zion Williamson, der blev valgt som den allerførste i sidste års draft af New Orleans Pelicans, er gået skridtet videre.

Han har lovet, at han vil dække lønningerne for alle de ansatte i Smoothie King Center, hvor New Orleans Pelicans har hjemmebane, i en måned.

- Min mor har altid lært mig at være respektfuld over for andre og være taknemmelig for, hvad vi har, siger Williamson ifølge AFP.

- Derfor forpligter jeg mig til at dække lønnen for alle de ansatte i Smoothie King Center i de næste 30 dage.

Mange familier i New Orleans er først ved at komme ovenpå igen efter den ødelæggende orkan Katrina i 2005, og Williamson ønsker at hjælpe til at forhindre, at byens indbyggere igen skal rammes hårdt økonomisk.

NBA-sæsonen er foreløbig udsat på ubestemt tid, efter at der er konstateret coronavirus hos et par spillere.