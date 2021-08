Basketlandsholdet får skidt start på VM-jagt mod Island

Det danske landshold i basketball fik fredag aften en skidt start i sine bestræbelser på at komme med i VM-kvalifikationen.

Kampen blev spillet i Podgorica i Montenegro, hvor Danmark frem til onsdag spiller fire gruppekampe.

Ud over to kampe mod Island venter Montenegro også i to kampe.

Montenegro slog torsdag Island i gruppens første kamp. De to bedste går videre til VM-kvalifikationen frem mod VM i 2023.

Danmark fik ellers en god start på kampen med en føring på 23-22 efter første periode. Ved halvleg var Danmark også kun nede med fire point, men så gik det stærkt.

Island vandt de to sidste perioder med samlet 17 point og kørte dermed sejren sikkert hjem.

Dansk topscorer blev Daniel Mortensen med 27 point.

På grund af skader, udmattelse og coronapandemien er halvdelen af den danske trup skiftet ud, i forhold til det landshold der senest var i aktion i betydende kampe i februar.

På sidelinjen er der også kommet nyt blod til. Her har kroaten Arnel Dedic taget over som landstræner, efter at Erez Bittman sagde op i slutningen af juni.

Danmarks næste kamp er lørdag mod Montenegro, inden de to sidste kampe venter tirsdag og onsdag.