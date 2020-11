Gabriel Iffe Lundberg og de danske basketballherrer sejrede sensationelt over Litauen. Arkivfoto

Baskethelt: Største præstation af Danmark nogensinde

De danske basketballherrer leverede fredag en sensation ved at besejre Litauen i EM-kvalifikationen.

Bolden trillede rundt på selve jernringen, inden den trillede ned i kurven og gav Danmark en føring på 78-76 i fredagens kamp ude mod Litauen.

Det var Gabriel Iffe Lundberg, som med scoringen bragte Danmark foran med to point med blot 18 sekunder tilbage af opgøret i Vilnius.

Kort efter scorede Danmark to point mere, og den højst overraskende 80-76-sejr over Litauen i EM-kvalifikationen var en realitet.

Den danske helt, som scorede 28 point i alt mod litauerne, var på det efterfølgende pressemøde ikke i tvivl om, hvor stor sejren var.

- Det var efter min mening med afstand den største sejr i dansk basketballs historie, siger Lundberg.

Litauen, som er rangeret som nummer otte i verden, endte med at tabe opgøret, mens danskerne kunne juble inde på banen.

- Jeg vil ikke kalde dem nervøse, de er erfarne og fulde af kvalitet. Litauen har været i tonsvis af situationer, som den holdet var i mod os. Nogle gange skal du bruge lidt held. Nogle gange skal bolden gå ind.

- Vi kæmpede virkelig hårdt for at være i den situation, som vi i de sidste to minutter befandt os i. Jeg vil give stor kredit til vores hold, siger Lundberg.

I en pressemeddelelse lørdag kræver Lundberg, at der er fuld fokus på søndagens EM-kvalifikationskamp mod Tjekkiet. Her er tjekkerne favoritter til at vinde kampen.

- Vi skal ned på jorden og adskille søndagens kamp fra den i fredags, for det var jo bare én kamp, og den betyder ikke ret meget, hvis vi ikke vinder over Tjekkiet.

- Vi har ikke vundet noget endnu, så vi skal være fokuserede og prøve at få en sejr mere. Det er nødvendigt, for at vi kan spille med om kvalifikationen til EM, siger Lundberg.

/ritzau/