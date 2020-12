Basketforbund: Dansk ligakamp blev ramt af racisme

Der kom angiveligt racistiske tilråb i en dansk ligakamp i basketball.

Danmarks Basketball Forbund (DFFB) skriver i en erklæring, at det sammen med Basketligaen tager afstand fra episoder i kampen mellem Svendborg Rabbits og Randers Cimbria 9. december.

Ifølge forbundet var der hændelser i kampen, "som blev opfattet som racistisk motiveret nedværdigelse, kommende fra en lille gruppe tilskuere".

- Basketligaen og DBBF står sammen og udtaler i fællesskab, at ingen form for racistisk nedværdigelse, raceundertoner eller på anden måde kommentarer, der nedværdiger en person på grundlag af deres køn, race, seksualitet eller udseende vil tolereres.

- Det gælder alle spillere, trænere, klubmedlemmer eller tilskuere til en hvilken som helst kamp, herunder basketligakampe og alle andre aktiviteter under Danmarks Basketball Forbund, skriver forbundet.

Hvad der konkret var racistisk, uddyber forbundet ikke. Ej heller, om opførslen i kampen i Rise Sparekasse Arena i Svendborg får konsekvenser.

- De relevante organer vil tage stilling til eventuelt disciplinære sanktioner mod de implicerede parter. DBBF og Basketligaen vil fremadrettet se på retningslinjerne for at sikre en mere tydelig procedure og stærkere handlemuligheder, skriver parterne i erklæringen.

Ifølge Fyns Amts Avis var der tilråb fra en gruppe af Rabbits-fans på 15-16 år rettet mod Cimbria-franskmanden Jonathan Jeanne. Over for avisen tager Rabbits-direktør Troels Mortensen kraftigt afstand fra episoden.

- Det er ikke noget, vi har været udsat for tidligere. Det vil vi ikke acceptere som klub. Vi har identificeret de unge, og der vil komme sanktioner.

- Den endelige beslutning tager vi, når der foreligger en redegørelse fra forbundet. Det handler ikke om, at vi ikke kommer til at sanktionere, for det gør vi. Vi vil ikke tolerere den slags opførsel overhovedet, siger han til Fyns Amts Avis.