Baseballtræner undskylder for utilsigtet nazihilsen efter sejr

Den amerikanske baseballtræner Ryan Christenson fra Oakland Athletics-holdet har undskyldt, at han torsdag lavede en hilsen, der i høj grad lignede den berygtede nazihilsen med strakt arm.

Efter 6-4-sejren hjemme over Texas Rangers i Major League Baseball stillede Ryan Christenson sig op sammen med spillere og trænere fra holdet for at lave den hilsen med bøjet arm, som er blevet populær under coronakrisen.

Som man kan se i en video på YouTube fik Ryan Christenson imidlertid ikke bøjet sin højre arm, og han hilste derfor på de øvrige med armen løftet og strakt frem.

- Jeg begik en fejl og vil ikke benægte det, meddeler 46-årige Ryan Christenson i en besked på Oakland Athletics' Twitter-konto.

Han fortæller, at han ville lave hilsenen med armen for at signalere, at han holdt distance til spillerne, som det er blevet kutyme under coronakrisen. Men han fik altså ikke bøjet sin arm.

- Min hilsen resulterede utilsigtet i en racistisk og frygtelig hilsen, som jeg ikke tror på. Det var uacceptabelt, hvad jeg gjorde, og jeg undskylder dybt, skriver han.

Ryan Christenson er såkaldt "bench coach", hvilket betyder, at han fungerer som en slags højre hånd for holdets manager.

Da Oakland Athletics-pitcheren Liam Hendriks passerede Ryan Christenson, gjorde Hendriks ham opmærksom på, hvad hans hilsen lignede.

Ryan Christenson trak herefter armen til sig og vendte sig om, hvorefter han sagde noget og kortvarigt strakte armen frem igen.

- Han (Liam Hendricks, red.) sagde "nej, ingen strakt arm, lad være med det", siger Ryan Christenson ifølge mediet San Francisco Chronicle.

- Jeg vendte mig om og sagde, at "jeg forstår, hvad du mener. Åh, nej, det er lige som Heil Hitler".

- Jeg skammer mig indvendigt, når jeg forestiller mig selv se sådan ud, siger Ryan Christenson til mediet.

Oakland Athletics kommer også med en udtalelse på holdets Twitter-konto, hvor holdet tager afstand fra handlingen.

- Vi hverken støtter eller tolererer denne hilsen eller den racistiske mening, der ligger bag den.

- Den er ekstremt stødende, særligt i disse tider, hvor vi som hold og som så mange andre arbejder hårdt for at afsløre og tackle urimeligheder på grund af race i vores land.

- Vi er meget kede af, at det skete på vores bane, skriver Oakland Athletics i meddelelsen.

Liam Hendricks har taget Ryan Christenson i forsvar i en meddelelse til San Francisco Chronicle.

- Jeg kender Ryan, og det, der skete i dag, var på ingen måde en afspejling af, hvem han er, skriver pitcheren.