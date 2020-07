Baseballspillere knæler i solidaritet i åbningskamp i USA

Åbningskampen mellem Washington Nationals og New York Yankees blev af samme årsag spillet for tomme tribuner i den amerikanske hovedstad.

Inden den første bold blev kastet, satte spillerne fra begge hold sig ned på et knæ i omkring 20 sekunder. Samtidig blev en besked om social uretfærdighed indtalt af skuespilleren Morgan Freeman afspillet over højttaleranlægget.

Derefter rejste spillerne sig og stod samlet under afspilningen af den amerikanske nationalmelodi, "The Star-Spangled Banner".

Demonstrationer mod racisme og politibrutalitet over for sorte har præget USA, siden den ubevæbnede sorte mand George Floyd døde i hænderne på en hvid politibetjent under en anholdelse i maj i Minneapolis.

Bevægelsen Black Lives Matter har stået i spidsen for protesterne, som har spredt sig til andre lande.

At sætte sig på et knæ er blevet en populær måde at udvise solidaritet med budskabet om antiracisme. Både blandt demonstranter og professionelle sportsfolk - lige fra kørere i Formel 1 til fodboldhold verden over.

Det begyndte som en protest mod ulighed i 2016, da NFL-spilleren Colin Kaepernick knælede under afspilningen af nationalmelodien før en kamp.