Baseballhold spiller foran 38.000 trods Biden-kritik

38.238 tilskuere mødte op på Globe Life Field, der har plads til 40.300.

- Der var mange tilskuere på lægterne, så det gav lidt ekstra adrenalin at spille kampen, siger Blue Jays-spilleren Steven Matz ifølge Reuters.

Allerede inden sæsonstarten havde Texas Rangers varslet, at klubben ville afvikle hjemmekampene uden coronarestriktioner.

Det skabte en del debat og kritik - blandt andet fra Joe Biden. Præsidenten udtalte sig i sidste uge og mener ikke, at det er en god idé på nuværende tidspunkt.

- Det er en beslutning, de har truffet. Jeg synes, at det er en fejl, sagde Joe Biden i et interview med ESPN.

- De burde lytte til Fauci (Anthony Fauci, USA's øverste medicinske covid-19-rådgiver, red.), forskerne og eksperterne. Jeg mener ikke, at det er forsvarligt.

Fansene var på forhånd blevet bedt om at have mundbind på under kampene - dog ikke når de spiste eller drak. Tv-billeder viste, at mange tilskuere ikke havde mundbind på.

Texas Rangers er den eneste MLB-klub, som har åbnet sæsonen for næsten fuld tilskuerkapacitet på hjemmebane.

Efter åbningskampen på hjemmebane er det planen, at der skal være afstand mellem sæderne på visse sektioner på Globe Life Field.