Barty ryger ud af US Open efter overraskende nederlag

Verdensetteren i dametennis, australske Ashleigh Barty, er ude af grand slam-turneringen US Open efter et nederlag til amerikanske Shelby Rogers i tredje runde.

Og det var lidt af en overraskelse.

Rogers ligger nummer 43 på verdensranglisten i dametennis og blev ikke spået de store chancer i kampen mod Ashleigh Barty, som sammen med japanske Naomi Osaka blev set som favorit til at vinde grand slam-turneringen.

Også Osaka blev på overraskende vis slået ud af US Open, da den 18-årige Leylah Fernandez - som er nummer 73 på verdensranglisten - viste sig at være for stærk for japaneren.

Nu venter der Shelby Rogers en plads i ottendedelsfinalen, hvor hun skal møde den 18-årige brite Emma Raducanu. Raducanu er rangeret som den 150. bedste kvindelige tennisspiller i verden.

I anden runde af US Open måtte danske Clara Tauson på 18 år se sig slået af den australske verdensetter, men Barty er altså nu ude af turneringen.

Allerede i kampens indledende sæt mod Shelby Rogers så Barty ikke for godt ud, og hendes serv voldt hende alvorlige problemer.

Tredje parti blev nærmest givet til Rogers, efter at australieren lavede fire dobbeltfejl.

Efter det fandt hun formen frem i andet sæt, hvor hun formåede at bryde amerikanerens serv.

Og i tredje sæt lignede det da også med en 5-2-føring, at Australieren skulle fortsætte turen mod finalen, men en fyrig Shelby Rogers fik kæmpet sig tilbage og vandt sættet.

De to har spillet mod hinanden seks gange i alt, og dette var første gang, at Rogers fik skovlen under Ashleigh Barty.

- Hun tog sig flot af mit tempo i aften. Det var som om, at jo hårdere bolde jeg slog, jo hårdere returnerede hun (Ashleigh Barty, red.) dem, siger Shelby Rogers.