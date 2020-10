Bartosz Zmarzlik kører fra alt og alle og genvinder VM

Med samlet 133 point efter de otte VM-løb var Zmarzlik en overlegen vinder af VM-guldet.

Briten Tai Woffinden endte med at snuppe VM-sølv efter omkørsel med svenske Fredrik Lindgren, som måtte tage til takke med bronzen.

Leon Madsen nåede ikke videre fra semifinalen, men pointhøsten var nok til ende i top-6 i den samlede stilling, hvilket sikrer danskeren billet til næste års VM-serie.

Leon Madsen nåede samlet at hente 89 point i denne sæson og sluttede dermed som femmer. Janowski blev nummer fire med 107 point.

Flere kørere kunne have overhalet Leon Madsen i kampen om at ende i top-6, men det lykkedes ikke for dem. Australske Jason Doyle blev samlet sekser med 87 point.

To danskere yderligere var med i lørdagens grandprix, men hverken Niels-Kristian Iversen eller Mikkel Michelsen imponerede.

Iversen kørte sit VM-grandprix nummer 100, men han fik aldrig for alvor fejret det med sin kørsel på banen.

- Jeg har været med i lang tid. Jeg føler stadig, at jeg har, hvad der skal til for at være med. Jeg har haft to skader, og jeg har ikke fået nok tid til at forberede mig i denne komprimerede sæson.

- Det har været skuffende, og det har været hårdt for mig. Jeg håber, at jeg kan vende tilbage, men jeg bliver ikke yngre. Men jeg føler, jeg har mere at give, siger Iversen, der skal håbe på et wildcard i næste sæson.

Efter et styrt og smerter i nakken trak Iversen sig før sit sidste heat. Han fik et enkelt point i løbet af de første fire heat.

Mikkel Michelsen opnåede to point i sine fem heat efter to tredjepladser, og han skal også håbe på et wildcard, hvis han skal med i næste sæsons VM-serie.

Denne sæson har på grund af coronapandemien været barberet ned til at bestå af otte grandprixer.

De er blevet kørt i polske Wroclaw, Gorzow og Torun samt i tjekkiske Prag efter en model, hvor der er kørt både fredag og lørdag fire gange.