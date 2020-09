Barcelonas vicepræsident tager Messis ord til efterretning

Ifølge FC Barcelonas vicepræsident, Pau Vilanova, lytter man til argentinerens kritik.

- Vi er rigtig glade for, at Messi er her hos os og har tilsluttet sig det igangværende projekt.

- Man skal tage hans ord til efterretning, og derfor er vi gået i gang med at bygge op igen. Af den grund har vi påbegyndt et nyt og spændende projekt, siger han.

Lørdag begynder den nye sæson i La Liga med kampene Eibar-Celta Vigo, Granada-Athletic Bilbao og Cadiz-Osasuna, mens Barcelona, som sluttede sæsonen sent på grund af Champions League, først skal i aktion i ligaen 27. september hjemme mod Villarreal.

Holdet fra Catalonien skal derimod spille en træningskamp lørdag mod Gimnastic, og her kan Messi komme i spil.

33-årige Messi meddelte i slutningen af august, at han ønskede at forlade Barcelona efter 20 år i klubben, men parterne var uenige om en klausul i fodboldstjernens kontrakt.

Klausulen tillod Messi at smutte, men den udløb i juni. Selv om Messi mente, at fristen på grund af coronapandemien burde være skubbet, gik han med til at spille for klubben i endnu en sæson for at undgå et juridisk tovtrækkeri.

Beslutningen om at blive blev dog langtfra meddelt med glæde over udsigten til endnu et år i klubben. Messi sagde blandt andet, at "der ikke har været noget projekt eller noget i lang tid" i FC Barcelona i interviewet med fodboldmediet Goal.

Ordene får ikke vicepræsident Vilanova til at tvivle på Messis engagement.

- Vi har alle haft tvivl om vores situation i forskellige job, og efter noget tid har vi besluttet os for at blive eller forlade det.

- I det her tilfælde fortsætter han, og han vil være motiveret, siger Pau Vilanova.

Barcelonas nytiltrådte cheftræner, Ronald Koeman, glæder sig over, at han har holdets ubetinget største stjerne til rådighed i den kommende sæson.

- Jeg har sagt flere gange, at Messi er den bedste, siger hollænderen.

- Når Messi er i form, er han en meget vigtig spiller. Det har han vist gennem mange år, og jeg håber, at han kan gentage det i år.