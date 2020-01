Barcelonas trænertilbud kom for tidligt for Xavi

Den tidligere fodboldstjerne Xavi Hernandez drømmer om at stå i spidsen for hjerteklubben FC Barcelona, men sagde alligevel nej, da han blev tilbudt at afløse den fyrede træner Ernesto Valverde.

- Ja, jeg fik overbragt et tilbud fra Barcelona af sportsdirektør Eric Abidal og direktør Oscar Grau, men jeg tog ikke imod det, for det er for tidligt for mig at træne Barcelona, siger Xavi.

- Men det vil fortsat være min drøm at blive Barcelona-træner engang i fremtiden, tilføjer han.

Barcelona sagde tidligere på ugen farvel til Ernesto Valverde, der havde haft jobbet i storklubben siden 2017. Klubledelsen havde udset sig Xavi som afløser.

Xavi har et stort navn i klubben, hvor han spillede i stort set hele sin seniorkarriere og var en af eksponenterne for Barcelonas særlige spillestil under tidligere træner Josep Guardiola.

Karrierens sidste år tilbragte han i Qatar, og her blev han sidste sommer træner for Al Sadd. Blot et halvt års trænererfaring er dog for lidt til, at han ville overtage en af verdens største klubber, der i stedet har ansat Quique Setien.

- Jeg elsker den nye Barcelona-træner, jeg elsker hans tidligere arbejde, og jeg tror, at holdet får succes med ham, lyder det fra Xavi.

Quique Setien debuterer som Barcelonas træner i hjemmekampen mod Granada på søndag.