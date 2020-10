Barcelonas pointtab fortsætter efter keeper-koks

Dermed har klubben i de seneste fire ligakampe blot hentet to point.

Barcelona har på 12.-pladsen otte point, mens Real Madrid for en kamp mere topper med 16 point.

Problemerne i ligaen foregår i en turbulent tid, da hele klubledelsen med præsident Josep Maria Bartomeu i spidsen er trådt tilbage.

Barcelona-målmand Neto blev den store skurk med et koks, som betød, at Alaves kom foran 1-0 efter en halv time.

Neto afløste igen skadede Marc Andre ter Stegen og modtog en harmløs tilbagelægning fra Gerard Pique, men så gik det helt galt for målmanden.

Neto kunne slet ikke få styr på bolden, og Luis Rioja kom løbende, snuppede den og sparkede den i det tomme mål.

Barcelona havde bolden i stort set hele første halvleg, men fik ikke meget ud af overtaget.

Træner Ronald Koeman foretog tre udskiftninger i pausen, og ind kom Trincao, Miralem Pjanic og 17-årige Pedri. Det gik ud over Ousmane Dembélé, Sergio Busquets og Clément Lenglet.

Barcelona øgede presset og sad på det hele, men det kastede ikke et mål af sig.

Så blev Alaves-spilleren Jota vist ud med sit andet gule kort, og to minutter senere udlignede Antoine Griezmann, da han løftede bolden i mål. Kort efter forsøgte Messi sig, og det trak op til et føringsmål.

Med en mand i overtal og 25 minutter igen havde Barcelona alle muligheder, og Griezmann lynede igen, men der blev dømt offside.

Der var nu nærmest tale om en belejring, og Martin Braithwaite blev sendt på banen med et kvarter igen i stedet for Ansu Fati.

Presset tog til, og Barcelona vadede i hjørnespark i slutfasen, men kunne altså ikke score det afgørende mål, og så endte det 1-1.

Atlético Madrid vandt ude 3-1 over Osasuna i et opgør, hvor unge Joao Felix scorede to mål og i øvrigt misbrugte et straffespark, mens det ene mål blev scoret på et straffespark.

Lucas Torreira scorede også for gæsterne, mens Ante Budimir stod for hjemmeholdets mål.