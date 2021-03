Barcelonas ekspræsident er løsladt uden at udtale sig

Dommeren tilod at løslade Bartomeu, mens efterforskningen fortsat er i gang. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Også Bartomeus tidligere rådgiver Jaume Masferrer er løsladt tirsdag, efter at han heller ikke ønskede at sige noget i sagen.

To andre personer blev løsladt mandag aften. Det drejer sig om administrerende direktør Oscar Grau og chefen for klubbens juridiske afdeling, Roman Gomez Ponti, som også blev anholdt mandag

Det skete, efter at politiet gennemførte en razzia mod Barcelonas administrationsbygninger på Camp Nou inden klubbens kommende præsidentvalg på søndag.

Razziaen er ifølge AFP relateret til den såkaldte "Barcagate".

Bartomeu er beskyldt for at have brugt pr-bureauet I3 Ventures til at oprette en lang række falske profiler på sociale medier, så profilerne kunne bruges til blandt andet at svine Lionel Messi og andre stjernespillere til.

Også ekspræsident og nuværende præsidentkandidat Joan Laporta og tidligere succestræner Josep Guardiola var i skudlinjen for den koordinerede kritik på sociale medier.

I3 Ventures var hyret af Barcelona til at promovere klubben på sociale medier, men aftalen med selskabet blev opsagt, dagen efter at anklagerne om en smædekampagne kom frem. Forløbet udspillede sig i februar sidste år.

I3 Ventures skulle samlet have fået udbetalt en million euro fra FC Barcelona. Betalingen var angiveligt delt op i seks, så fakturaerne hver for sig var af så lave beløb, at de ikke krævede en godkendelse af klubbens bestyrelse.

Klubben har tidligere sagt, at der ikke var hold i anklagerne om et misbrug af pr-bureauet.

På sin hjemmeside bekræftede Barcelona mandag, at razziaen blev gennemført som en del af efterforskningen af en sag om sociale medier.

- Barcelona har tilbudt at samarbejde fuldt ud med myndighederne for at hjælpe med at få fakta på plads i efterforskningen, skriver klubben blandt andet.

Bartomeu afgik som præsident i oktober. Klubben skal vælge ny præsident på søndag.