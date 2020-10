Barcelona vinder og tager første skridt mod CL-oprejsning

Under nytilkomne Ronald Koemans ledelse jagter catalonierne oprejsning, og tirsdag fik de en god start på gruppespillet med en sejr på 5-1 over ungarske Ferencvaros.

Fra bænken så danske Martin Braithwaite sine holdkammerater score tre gange på 25 minutter, og selv om Gerard Pique fik rødt kort midtvejs i anden halvleg, vandt Barcelona sikkert.

Sikker kan man til gengæld ikke kalde Barcelonas åbning på kampen.

Ferencváros-angriberen Tokmac Nguen fik tidligt annulleret et mål for offside, og kort efter var træværket i vejen på hans kraftfulde afslutning fra højre side af feltet.

Barcelona slap dog med skrækken og slog i stedet til i den anden ende.

Efter 27 minutter åbnede Lionel Messi scoringen på et straffespark begået mod ham selv, og før halvlegens afslutning havde Ansu Fati udbygget til 2-0 på et teknisk flot spark med ydersiden.

Det var også stillingen ved pausen, men kort inde i anden halvleg blev 2-0 til 3-0. Brasilianske Coutinhos afslutning blev rettet af og strøg i nettet ved nærmeste stolpe.

Netop som tingene virkede til at være helt under kontrol for Barcelona, hev Pique i nødbremsen. Det resulterede i et rødt kort og en straffesparksscoring af Igor Kharatin.

Men i stedet for mere spænding i opgøret lukkede og slukkede Barcelona endegyldigt.

Indskiftede Pedri scorede til 4-1 på et fladt spark, før Ousmane Dembélé til sidst satte punktum efter fint forarbejde af Messi.

Barcelona er på førstepladsen i gruppe G foran Juventus, som tidligere tirsdag slog Dynamo Kiev 2-0.

Ligesom Braithwaite så landsholdskollegaen Andreas Christensen hele kampen fra bænken, da Chelsea spillede 0-0 med Sevilla i London. I samme gruppe blev det 1-1 mellem Rennes og Krasnodar.