Barcelona vinder Copa del Rey på brillant anden halvleg

Efter at have brændt en række store chancer scorede Antoine Griezmann, Frenkie de Jong og Lionel Messi i anden halvleg målene, der sørgede for Barcelonas første store titel siden mesterskabet i 2019.

Storklubben FC Barcelona kan for 31. gang i historien kalde sig vinder af pokalturneringen Copa del Rey efter en finalesejr på 4-0 over Athletic Bilbao i Sevilla.

Det var også Martin Braithwaites første titel med Barcelona, efter at skiftede til klubben i februar sidste år. Danskeren kom på banen med tre minutter igen af lørdagens opgør.

Baskerne må til gengæld konstatere, at de nu har tabt to pokalfinaler på to uger. I begyndelsen af april tabte holdet den udskudte pokalfinale fra den forgangne sæson til Real Sociedad.

Athletic kunne allerede have været bagud efter tre minutter, hvor de Jong ramte stolpen med en flad afslutning efter oplæg fra Messi.

Argentineren var også selv tæt på et par gange i første halvleg, hvor der stod Barcelona på det meste, selv om Bilbaos Iñigo Martínez også fik en stor chance efter 12 minutter.

Fra anden halvlegs start indledte Barcelona så et sandt bombardement.

Griezmann burde have bragt catalonierne på 1-0, men brændte ad to omgange fra tæt hold.

Og bare minuttet efter havde først Pedri og dernæst Sergio Busquets åbne målchancer, der blev brændt.

Men så kom forløsningen for Barcelona.

Griezmann tog revanche ved at score på et fladt indlæg, som han dirigerede i mål. I virkeligheden en chance, der mindede meget om den, han brændte.

Tre minutter senere pandede de Jong et indlæg i nettet efter et godt angreb, og så begyndte det for alvor at se svært ud for baskerne.

Det hjalp heller ikke, at Messi fuldstændig overtog kampen.

Midtvejs i anden halvleg driblede han sig fri i feltet og lagde kontrolleret bolden fladt i fjerneste hjørne til 3-0.

Med kampen så godt som lukket slog den mangeårige Barcelona-stjerne, hvis fremtid fortsat er uvis, til igen.

Denne gang hamrede han fladt bolden i nettet til 4-0, og så betød det ikke noget for udfaldet, at Antoine Griezmann med fem minutter igen fik en scoring annulleret efter en videogennemgang.