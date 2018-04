Barcelona-træner undskylder CL-exit: Det er smerteligt

Foran 4-1 fra det første opgør hjemme i kvartfinalen skulle det hele egentlig bare overstås i Rom, men AS Roma bed fra sig og endte med at vinde opgøret 3-0.

Dermed var romerne pludselig videre på reglen om udebanemål i stedet for mægtige Barcelona, og den sved hos catalonierne.

- Vi undskylder over for fansene. Nu må vi fortsætte og fokusere på, hvad der er tilbage for os, lød det fra Barcelona-træner Ernesto Valverde i et tweet fra Barcelona.

Konstantinos Manolas blev den helt store helt for Roma, da han otte minutter før tid headede målet i kassen til 3-0.

Forinden have Edin Dzeko bragt Roma foran 1-0 i første halvleg, og Daniele De Rossi havde øget til 2-0 på et straffespark efter pausen.

- Det er et smerteligt nederlag. Det er der ingen tvivl om. Vi havde alle sammen et ønske om at vinde, men til sidst er der kun ét hold tilbage.

- Vi er ladt tilbage alene på vejen, men der er ikke andet at gøre, end at vi fortsætter og kommer igennem de kommende dage, som bliver hårde.

- Når man taber på denne måde, så er det altid hårdt. Men det er simpelt, for vores modstander var virkelig stærk fra første minut til sidste minut.

- De foretog et højt pres hele tiden, og det gjorde det svært for os at spille vores spil. Vi kunne ikke gøre noget mod deres pres. De vandt andenboldene, og timingen af deres scoringer var vigtig.

- Det var en dårlig dag for os, og sandheden er, at de var virkelig gode, og det var vi ikke, siger Valverde ifølge uefa.com.

Anfører Andrés Iniesta var helt på bølgelængde med sin træner.

- Det er virkeligt hårdt. Det virker helt uvirkeligt og er meget svært at acceptere. Med det forspring, vi havde på forhånd, så røg vi ud, fordi vi virkelig gjorde tingene dårligt, og den slags bliver man straffet for i Champions League, siger Iniesta ifølge uefa.com.