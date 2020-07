Barcelona-træner nedtoner spekulationer om Messis fremtid

FC Barcelona-træner Quique Setien nedtoner fremtidsspekulationerne omkring Lionel Messi og Antoine Griezmann.

Setien siger ifølge AFP, at han ikke vil spekulere i stjernespilleren Lionel Messis fremtid, efter at den spanske radiostation Cadena Ser har beskrevet, at argentineren har droppet kontraktforhandlingerne og vil forlade Barcelona.