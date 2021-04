FC Barcelona-træner Ronald Koeman måtte se slutningen af kampen fra tilskuerpladserne, efter at han fik det røde kort mod Granada.

Barcelona-træner får karantæne og misser vigtige kampe

Ronald Koeman må ikke stå på sidelinjen i Barcelonas kommende to kampe, efter at han fik rødt kort torsdag.

Ronald Koeman får ikke lov til at guide sine spillere fra sidelinjen, når FC Barcelona i den kommende uge skal spille to vigtige opgør i kampen om det spanske mesterskab.

Cheftræneren får to spilledages karantæne, meddeler Det Spanske Fodboldforbund ifølge AFP.

Det sker, efter at hollænderen torsdag fik rødt kort, da Barcelona på Camp Nou tabte 1-2 til Granada og missede muligheden for at spille sig til tops i tabellen.

Dermed er Koeman hverken med, når Barcelona søndag gæster Valencia, eller når holdet tager imod førerholdet, Atlético Madrid, næste lørdag.

Barcelona appellerer afgørelsen, skriver klubben på Twitter.

Det røde kort til Koeman kom, efter at Darwin Machis udlignede for Granada i anden halvleg. Inden da havde Lionel Messi fortjent sendt Barcelona i front.

Ifølge dommerens kamprapport havde træneren, der allerede på det tidspunkt havde fået en advarsel, talt nedværdigende til fjerdedommeren.

Efter kampen sagde Koeman ifølge nyhedsbureauet Reuters, at han var uforstående over for det røde kort.

- Jeg gad godt vide, hvad jeg skulle have sagt. Det var ham (fjerdedommeren, red.), der var uhøflig over for mig.

- Hvis de skriver noget, jeg ikke har sagt, i deres kamprapport, bliver jeg nødt til at gøre noget, sagde Barcelona-træneren.

Med nederlaget missede Barcelona muligheden for selv at afgøre mesterskabet.

Holdet ligger nummer tre med 71 point. Det er samme pointantal som Real Madrid, mens Atlético Madrid topper tabellen med 73 point.

Der resterer fem spillerunder af La Liga.