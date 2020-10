Barcelona-træner er uforstående over for udvisning i sejr

- Det var for hård en straf. Der var en forseelse, som var til straffespark og gult kort. Jeg forstår ikke, hvorfor dommeren trak det røde kort, men det må vi acceptere, siger Koeman ifølge Reuters efter kampen.

Som bageste mand havde Pique fat i trøjen på en Ferencváros-spiller, som blev forstyrret så meget, at han ikke fik ramt bolden ordentligt i sin afslutning.

De langsomme gengivelser viste dog, at det ikke var en voldsomt stor forseelse. Det var tilmed svært at se, om den blev indledt uden for feltet.

Dommer Sandro Schärer fastholdt dog både straffesparket og udvisningen, og især sidstnævnte irriterer Barcelonas hollandske træner.

- Vi er ved at være vant til at spille med en mand i undertal. Det skete mod Celta (1. oktober i den spanske liga, red.) og igen nu, lyder det fra Ronald Koeman, som ellers var meget tilfreds med åbningen på Champions League.

- Hvis der var nogen tvivl om Barcelonas målscorere, viste vi, at vi har gode folk, og den "store Leo" (Lionel Messi, red.) leverede to assister. Vi tager glade hjem, siger Koeman.

Lionel Messi ønskede at forlade Barcelona denne sommer, men klubledelsen nægtede at lade ham gå. Han har kontraktudløb næste sommer.

I gruppens anden kamp vandt Juventus uden Cristiano Ronaldo 2-0 ude over Mikkel Duelunds Dynamo Kiev.

Piqués udvisning betyder, at han ikke kan være med, når catalonierne gæster Juventus i Torino i næste uge.