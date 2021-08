Barcelona-træner efter uafgjort: Vi mangler Messi i disse kampe

FC Barcelona kæmpede lørdag aften med at bryde Athletic Bilbaos forsvar ned, da det spanske storhold måtte nøjes med 1-1 på udebane i La Liga.

Og det er lige netop i den type kampe, at holdet savner den argentinske troldmand Lionel Messi, der for nylig skiftede til Paris Saint-Germain efter mere end 20 år hos Barcelona.

Det erkender cheftræner Ronald Koeman efter kampen ifølge den spanske sportsavis Marca.

- Jeg bryder mig ikke om at tale om det hele tiden, men vi taler om den bedste spiller i verden. Modstanderne er mere bange, når Messi er på banen.

- Hvis du afleverer bolden til Leo (Messi, red.), så taber han den normalt ikke. Du kan se på vores spil, at han ikke er her. Det ved vi, men det kan ikke ændres, siger Koeman.

Han tilføjer, at han trods det uafgjorte resultat er tilfreds med sine spilleres indsats, selv om de ifølge hollænderen manglede ro på bolden i kampens indledning.

- Deres indstilling skal fremhæves. Især efter at være kommet bagud. Jeg synes, at uafgjort er et fair resultat.

- Vi havde muligheder for at vinde, men Athletic spiller på et meget højt niveau. Det er altid svært at spille på den her bane, så jeg kan ikke være utilfreds med resultatet, siger Koeman til Marca.

Barcelonas mål i kampen blev scoret af nyindkøbte Memphis Depay efter 75 minutter.

Danske Martin Braithwaite startede lørdag aften inde for det spanske storhold og fik cirka 62 minutter. Han misbrugte i kampens indledning en stor chance, da han fra en helt fri position i Bilbaos felt sparkede over mål.

FC Barcelona har fået fire point efter holdets to første kampe i La Liga. Klubben møder i næste weekend Getafe på hjemmebane.