Barcelona-træner efter CL-sejr: Der var da nerver på

Den spanske storklub vandt 3-1 over Napoli. Italienerne kom godt ud af startblokken, hvorefter Barcelona satte tingene på plads - alle mål blev scoret før pausen.

- Det første skridt (mod titlen, red.) gik godt. Napoli fik os til at arbejde hårdt i de første par minutter. De er et fremragende hold, siger Barcelona-træner Quique Setien på uefa.com.

- Vi måtte forsvare med masser af intensitet og engagement.

Napoli kom bagud 0-3 og havde lange udsigter til avancement. En reducering i første halvlegs ekstratid gav dog lidt håb til italienerne, der dog ikke kunne følge op med flere scoringer i anden halvleg.

- Hvis de havde scoret igen, havde det været et stort boost for Napoli, så vores prioritet var at forsvare godt. Når det er sagt, så var der da nerver på, siger Quique Setien.

FC Barcelona skal i kvartfinalen 14. august møde Bayern München. Alle resterende kampe i Champions League spilles ved et Final 8-stævne i Lissabon.