Barcelona-træner bænkede Messi: Han fejler intet

Efter kampen kunne Barcelonas cheftræner, Ernesto Valverde, dog berolige med, at det ikke var af hensyn til en lille skade, at Messi tilbragte de første 56 minutter af kampen som tilskuer.

Det vakte opsigt, da Lionel Messi for første gang i sæsonen måtte starte på bænken for FC Barcelona, som onsdag spillede 0-0 i Torino mod Juventus.

- Nej, Messi led ikke af noget inden kampen, vi besluttede os bare for at hvile ham lidt, selv om vores plan hele tiden var, at han skulle ind i anden halvleg og åbne kampen lidt mere op, siger Ernesto Valverde ifølge uefa.com.

Efter Messi blev skiftet ind, kom der lidt mere liv i den ellers tamme fodboldkamp mellem de to storhold, men selv ikke en af verdens bedste fodboldspillere kunne bryde dødvandet på måltavlen.

I kampens slutfase kunne Juventus have taget alle tre point, men Paulo Dybala kunne ikke passere Marc-André ter Stegen.

Dermed sikrede Barcelona sig gruppens førsteplads, mens Juventus stadigvæk har gode muligheder for at gå videre, påpeger klubbens cheftræner, Massimiliano Allegri.

- Det ene point er vigtigt for os. Nu kan vi tage til Grækenland for at møde Olympiakos vel vidende, at vi med sikkerhed går videre, hvis vi vinder. Vinder vi ikke, skal Sporting vinde i Barcelona, siger træneren.

Han er også tilfreds med, at det lykkedes at spille lige op med et stærkt Barcelona-hold.

- Vi må ikke glemme, at det var Barcelona, som vi mødte, så glasset er halv fyldt, særligt fordi vi forsvarede så godt.

- Barcelona forsvarede også godt og har kun lukket fire mål ind i sæsonen. Vi skabte nogle chancer i første halvleg, men Barcelona lukkede rummene på kanterne, og så blev det sværere for os, siger Allegri.