Barcelona-træner: Vi mangler en smule gnist

- Når holdene giver dig en smule plads, skal du være præcis og hurtig. Der har vi manglet lidt, siden vi vendte tilbage, siger han ifølge Reuters på et pressemøde.

- Det har ikke været let, og vi mangler noget helt overordnet - en smule gnist. Vores modstandere har en stor andel i det, for de står tæt og efterlader os ikke meget plads. Det er svært for os at åbne dem.

- Men jeg forventer, at det bliver nemmere for os, jo længere vi kommer ind i sæsonen, siger træneren.

Martin Braithwaite og holdkammeraterne vandt tirsdag aften 1-0 over Athletic Bilbao og satte sig igen på den førsteplads, som holdet mistede midlertidigt i weekenden.

Allerede onsdag kan Barcelona dog blive overhalet igen, når Real Madrid tager imod Mallorca.

Barcelona kan til gengæld glæde sig over, at holdet endnu ikke har lukket et mål ind efter coronapausen.

Catalonierne lagde ud med at slå Mallorca 4-0. Hjemme mod Leganes blev det til en 2-0-sejr, mens en nulløsning mod Sevilla blev fulgt op af tirsdagens smalle sejr.