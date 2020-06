Barcelona-træner: Messi får ingen problemer med at spille

Torsdag genstarter den spanske liga efter en coronapause på tre måneder, og lørdag aften skal førerholdet, FC Barcelona, så i aktion på udebane mod Mallorca.

I træningsopstarten har superstjernen Lionel Messi døjet med en mindre forstrækning i sin højre lårmuskel. Således sad han helt over ved et par træninger i sidste uge, og da han var tilbage lørdag, trænede han for sig selv.