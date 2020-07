Barcelona-stjerne: Vores fejl koster os spansk titel

Barcelona førte ellers Primera Division med to point, da ligaen i midten af juni blev genoptaget efter tre måneders coronapause. Før næstsidste spillerunde torsdag aften har Real Madrid et forspring på fire point.

Mens Real Madrid har vundet samtlige ni kampe efter pausen, har Barcelona vundet seks og spillet tre kampe uafgjort.

Barcelona-angriberen Luis Suarez slår fast, at de regerende mestre kun har sig selv at takke for, at titlen sandsynligvis ender i Madrid.

- Hvis vi taber ligaen, så er det fordi, vi selv har ladet det glide os af hænde.

- Man kan sagtens lede efter undskyldninger og se på, hvordan det er gået i de andre holds kampe, men vi bør være bevidste om, at vi har mistet titlen på grund af vores egne fejl, siger Luis Suarez til avisen Sport.

Angriberen fremhæver specifikt to uafgjorte kampe mod Celta Vigo og Atlético Madrid med tre dages mellemrum i slutningen af juni. Begge kampe endte 2-2.

- Det var sandsynligvis gået os bedre mod Atlético, hvis vi havde slået Celta. Så lige dér mistede vi en god mulighed.

- Den store nedtur var i Vigo med et mål i sidste minut af Iago Aspas. Det gjorde virkelig ondt, siger Suarez.

Det har generelt været en urolig sæson i Barcelona, der i januar fyrede Ernesto Valverde som cheftræner.

Efterfølgeren Quique Setien erkender en vis del af skylden for, at Barcelona sandsynligvis slutter bag Real Madrid.

- Jeg accepterer, at jeg bærer noget af ansvaret, men ikke det hele. Man kigger altid på træneren, men jeg føler ikke, at jeg har gjort det så skidt, bare fordi vi har spillet tre kampe uafgjort.

- Jeg vil hellere give kredit til Real Madrid for at vinde alle deres kampe (efter coronapausen, red.), siger Setien.

Barcelona møder torsdag Osasuna i næstsidste spillerunde, mens Real Madrid tager imod Villarreal.

Real Madrid topper ligaen med 83 point, mens Barcelona har 79 point.