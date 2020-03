Barcelona starter El Clasico uden Braithwaite

Danske Martin Braithwaite er ikke en del af FC Barcelonas startopstilling i søndagens arvefjendeopgør mod Real Madrid.

Den catalanske storklub har offentliggjort sin startopstilling til opgøret på Estadio Santiago Bernabeu i Madrid, og den er altså uden dansk islæt.

Barcelona starter med Lionel Messi og Antoine Griezmann i frontlinjen sammen med Arturo Vidal.

Målmand er som sædvanlig Marc-Andre ter Stegen, mens forsvarskæden består af Nélson Semedo, Gerard Pique, Samuel Umtiti og Jordi Alba.

På midtbanen spiller Frenkie de Jong sammen med Arthur og Sergio Busquets.

Hvis Martin Braithwaite bliver skiftet ind undervejs, bliver han første dansker i et El Clasico i næsten 14 år.

Sidst, der var dansk deltagelse i det prestigefyldte opgør, var i april 2006, hvor Thomas Gravesen kom på banen for Real Madrid. Ved den lejlighed afløste han i øvrigt den nuværende Real Madrid-træner, Zinedine Zidane.

Martin Braithwaite fik debut for Barcelona i sidste weekend, da han blev skiftet ind i stedet for Antoine Griezmann 5-0-sejren over Eibar.