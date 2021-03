Barcelona spiller Fortuna rundtosset i Champions League

Det ligner en næsten umulig opgave for Fortuna at vende slaget i returkampen på dansk grund om en uge.

Kampen i Barcelona demonstrerede nemlig, at det spanske mesterhold som frygtet er mindst en klasse bedre end det danske.

At vinde den omvendte kamp i Hjørring vil i sig selv være en stor bedrift af Fortuna Hjørring. At vinde den med fire mål eller derover forekommer usandsynligt efter onsdagens ulige opgør.

Barcelona havde mere end 30 afslutninger mod Fortunas to. Og de danske spillere havde nok at gøre med at forsvare sig gennem samtlige 90 minutter.

Især den spanske landsholdsangriber Jennifer Hermoso havde en festlig aften.

Hun scorede to gange i de første 18 minutter, og 12 minutter efter pausen fuldendte hun sit hattrick, efter at hurtige kombinationer igen havde splittet den nordjyske defensiv.

Bemærkelsesværdigt nok kom den målgivende aflevering i alle tre tilfælde fra den norske stjernespiller Caroline Graham Hansen.

Hun gjorde nærmest, hvad hun havde lyst til på Barcelonas højrekant og voldte de danske gæster enorme problemer.

Fortuna Hjørrings bedste tilbud kom kort efter pausen, da Emma Snerle fik bolden i en god position midt for mål. Men en spansk forsvarer nåede på tværs og fik blokeret Snerles afslutning.

Barcelona tog Hermoso ud i slutfasen, men trods målskyttens fyraften fik spanierne bolden i nettet en fjerde gang ved Alexia Putellas.