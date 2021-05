Barcelona spiller 0-0 mod Atlético i tæt spansk topkamp

Den spanske titelkamp er fortsat ekstremt tæt, efter at FC Barcelona lørdag spillede 0-0 hjemme mod Atlético Madrid.

Real Madrid, som søndag tager imod ligaens nummer fire, Sevilla, har 74 point på tredjepladsen. Zinedine Zidanes tropper har dermed fået en åbning til guldet med fire kampe i hånden.

Resultatet i Barcelona betyder nemlig, at Real Madrid selv kan afgøre mesterskabet. Det kræver dog fire sejre til Real Madrid i holdets sidste fire kampe.

Real Madrid er bedre indbyrdes end både Atlético og Barcelona, hvis der opstår pointlighed.

Tilbage til lørdagens topkamp på Camp Nou.

Atlético var det bedste hold og havde de fleste chancer i første halvleg, selv om Barcelona varmede bolden mest.

Kun i glimt skabte Barcelona farlige chancer, og den offensive magi kom især fra Lionel Messi.

Argentineren viste sine eminente dribleevner i slutningen af første halvleg, da han snød flere Atlético-spillere, inden han sendte bolden mod mål med det giftige venstreben.

Kun en glansparade fra Atlético-keeper Jan Oblak forhindrede bolden i at gå i mål få minutter før pausen.

Også Barcelonas angriber Antoine Griezmann havde et forsøg efter 28 minutter, men bolden sad lige i favnen på Oblak.

Derudover stod der Atlético på de bedste muligheder, og Thomas Lemar, Angel Correa og Marcos Llorente havde tre gode afslutninger.

Marc-André ter Stegen i Barcelona-målet stod flot i vejen for afslutningerne.

Efter lidt over en halv time udgik Barcelonas midtbanegeneral Sergio Busquets med en hovedskade. Ind i stedet kom stortalentet Ilaix Moriba.

Barcelona mistede et vigtigt bindeled på holdet, og Atlético greb taktstokken i det sidste kvarter.

Luis Suarez, Yannick Carrasco og Felipe misbrugte oplagte scoringsmuligheder for udeholdet, som jagtede sejren.

I anden halvleg spillede Barcelona bedre og fik straks en stor chance, men stopperen Clément Lenglet headede over mål.

Luis Suarez havde igen en mulighed for Atlético kort efter, men den uruguayanske angriber kunne ikke score mod sin tidligere klub.

Efter 66 minutter sendte Messi et frispark mod mål, og igen måtte Oblak ud i fuld længde for at afværge.

Indskiftede Ousmane Dembélé fik en chance, men franskmandens hovedstød gik over mål.

Den danske landsholdsangriber Martin Braithwaite var tilbage i Barcelonas trup efter en skade, men han kom ikke på banen.