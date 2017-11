Barcelona snupper førsteplads med point i Juventus

Sidste sæsons tabende Champions League-finalist, Juventus, kan være tvunget til at vinde sin sidste gruppekamp for at avancere fra gruppespillet i denne sæson.

Samtidig i gruppe D vandt Sporting fra Portugal med 3-1 hjemme over græske Olympiakos, som dermed slutter sidst.

Barcelona er med sine 11 point sikker på at vinde gruppen, mens Juventus på andenpladsen har otte point foran Sporting med syv.

Da Sporting er dårligst indbyrdes, skal holdet vinde over Barcelona i sidste spillerunde, mens Juventus skal smide point ude mod Olympiakos, for at Sporting kan gå videre.

I onsdagens opgør havde Barcelona klart mest boldbesiddelse trods det, at Juventus havde mest brug for en sejr og tilmed havde hjemmebane, men udeholdet manglede Lionel Messi til at sætte angrebsspillet op.

Den argentinske stjerne fik et hvil på bænken, da meget skulle gå galt for at sende Barcelona væk fra gruppens førsteplads.

Catalonierne fik da også også sin største mulighed ved lidt af en tilfældighed, da Ivan Rakitic' frisparksindlæg fra godt 30 meter passerede alle i feltet og prellede af på stolpen.

I den anden ende havde italienerne endnu sværere ved at komme til farlige tilbud. Paulo Dybala gjorde dog et ihærdigt forsøg kort inden pausen, da han trak på tværs af feltet og hamrede sit forsøg snert over tværribben fra en spids vinkel.

Barcelona kom klart bedst ud til anden halvleg, og ti minutter inde i denne blev holdet yderligere forstærket med indskiftningen af Messi.

Det gav kampen en helt anden kolorit, og Barcelona-spillet blev mere flydende, uden det blev til de helt åbne muligheder.

Dybala havde et godt forsøg ved stolpen i overtiden, men 0-0 var passende for den lidt uinspirerede forestilling.