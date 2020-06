Barcelona smider igen vigtige point i tæt spansk topstrid

Barcelona rykker dermed tilbage på førstepladsen med et point mere end Real Madrid. Men hovedstadsklubben har en kamp i hånden og har desuden fordel af at have været bedst i sæsonens indbyrdes opgør.

Real Madrid skal dermed smide mindst to point i sæsonens sidste syv kampe, før Barcelona kan gøre sig forhåbninger om at vinde mesterskabet.

Det er anden gang på kort tid, at Barcelona sætter point til. I forrige spillerunde blev det til 0-0 mod Sevilla.

Celta ligger i den tunge ende af tabellen med 34 point på 16.-pladsen.

I lørdagens kamp stod Barcelonas angriber Luis Suárez for begge gæsternes mål. Det første kom, da Barcelona efter knap 20 minutter fik et frispark på kanten af hjemmeholdets felt.

Det meste af Celta-holdet valgte at stille sig enten i mur eller tæt foran eget mål for at blokere Lionel Messis skud. Det løste argentineren ved i stedet at chippe bolden ind til Luis Suárez, der fra tæt hold kunne heade bolden i mål.

Kort efter ramte Celta stolpen, men Barcelona gik til pause foran 1-0.

I begyndelsen af anden halvleg var det hjemmeholdets tur til at komme på tavlen. Okay Yokuslu blev spillet fri i dybden og sendte efterfølgende bolden på tværs til Fedor Smolov, der let kunne sende bolden i mål.

Halvvejs i anden halvleg var Suárez på pletten igen. Uruguayaneren satte tåen på en bold i feltet og fik den på flot vis sendt over i det fjerne hjørne.

Straks efter scoringen blev danske Martin Braithwaite skiftet ind på venstrekanten i stedet for det 17-årige talent Ansu Fati. Danskeren markerede sig dog ikke for alvor i de sidste 25 minutter.

Med godt ti minutter tilbage af opgøret måtte Barcelona-målmand Marc-André ter Stegen diske op med en flot redning for at fastholde føringen.

Det mislykkedes dog alligevel for Barcelona, da Iago Aspas efter 88 minutters spil scorede direkte på frispark. Bolden gik venstre om muren, hvor Antoine Griezmann ikke formåede at blokere den.

Allersidst i kampen havde Celta en kæmpe chance for også at tage sejren. Nolitos afslutning lige foran mål endte dog midt på Marc-Andre ter Stegen.