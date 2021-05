Barcelona sender Messi på ferie med uafklaret fremtid

Messi trænede således ikke med fredag, og han er også fraværende i lørdagens afsluttende udekamp mod Eibar i La Liga.

Det meddeler Barcelona på sin hjemmeside.

Klubben begrunder sin beslutning med, at Messi er en af de spillere i truppen, der har spillet mest, og nu kan han få lidt ekstra hvile frem mod Argentinas deltagelse ved Copa America i juni måned.

Barcelona kan maksimalt nå tredjepladsen i La Liga forud for sidste spillerunde, og Messi er med 30 ligascoringer også langt foran sin nærmest konkurrent på topscorerlisten, så betydningen af opgøret mod Eibar er begrænset.

Messi var sidste sommer tæt på et brud med Barcelona, men endte med at blive og fuldføre sin kontrakt, der løber til udgangen af juni måned.

Barcelonas præsident Joan Laporta slog for en måned siden fast, at han tror på en forlængelse af samarbejdet.

- Leo er verdens bedste spiller og har meget stærke bånd til klubben. Jeg er overbevist om, at han ønsker at blive, og vi vil gøre alt, hvad der er muligt, for at han gør det, sagde Laporta ifølge Reuters.